Представлен смартфон Huawei Enjoy 50 по цене от 195 долларов

Компания Huawei сегодня представила в Китае бюджетный смартфон Enjoy 50. Устройство получило большой IPS-дисплей диагональю 6,75 дюйма с разрешением 1600 х 720 пикселей. Экран занимает 90,26% площади фронтальной панели.

Huawei Enjoy 50 построен на базе восьмиядерного процессора Kirin Keywest. Ранее в утечках сообщалось, что в основе смартфона ляжет Kirin 710, не исключено, что Keywest – это его другое обозначение. Объем оперативной памяти составляет 6 или 8 Gb, емкость флеш-памяти – 128 или 256 Gb.

Основная двойная камера представлена датчиками на 13 и 2 Мп, разрешение фронтальной — 8 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составляет 6000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт через порт USB-C. Смартфон работает под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0. Есть стандартный разъем для наушников. Толщина гаджета — 8,98 мм, вес — 199 гр.

Huawei Enjoy 50 будет предложен в белом, синем и черном цветах. Цена за версию 6/128 Gb составляет 195 долларов, 8/128 Gb – 225 долларов, 8/256 Gb – 255 долларов.