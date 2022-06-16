Представлен сервис Samsung Wallet

Компания Samsung Electronics объявила о том, что с сегодняшнего дня на смену Samsung Pay и Samsung Pass приходит универсальный сервис Samsung Wallet. Это цифровой бумажник, позволяющий пользователям хранить банковские карты, цифровые ключи, посадочные талоны, удостоверения личности и многое другое.

Samsung Wallet предлагает защиту Samsung Knox и использует преимущества открытой экосистемы Galaxy за счет интеграции с криптовалютным кошельком Samsung Blockchain Wallet, чтобы пользователю было легко отслеживать свои цифровых активы и стоимость криптовалют. До конца года Samsung обещает добавить поддержку цифровых версий удостоверений личности, таких как водительские права и студенческие билеты ряда учебных заведений.

Функция Samsung Pass обеспечивает надежное хранение паролей и возможность быстрой авторизации пользователей в приложениях и на веб-сайтах с помощью их биометрических данных. Некоторые конфиденциальные элементы в Samsung Wallet хранятся в изолированной среде — встроенном элементе безопасности Secure Element, который также помогает защититься от цифрового и физического взлома. Samsung Wallet интегрирован с платформой SmartThings для хранения цифровых автомобильных ключей к некоторым моделям BMW, Genesis и Hyundai. Это позволит пользователям прямо из мобильного кошелька блокировать и разблокировать автомобили, запускать двигатель и многое другое.

С сегодняшнего дня Samsung Wallet доступен владельцам устройств Galaxy с поддержкой Samsung Pay под управлением Android 9 Pie и выше во Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и США. О сроках доступности сервиса в других регионах пока ничего не сообщается.

Отметим, что компании Apple и Google уже имеют такие решения.

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