Представлен мобильный фотопринтер Kodak Step Slim

Компания Kodak представила карманный принтер Step Slim, предназначенный для печати фотографий со смартфонов. Устройство заключено в компактный корпус белого цвета.

Применяется технология Zink — используется особая фотобумага, содержащая несколько слоев специального кристаллического вещества. При нагревании оно переходит в аморфное состояние и на бумаге появляется полноцветное изображение. Таким образом, нет необходимости применения картриджей с чернилами.

Размер распечатанных изображений составляет приблизительно 50 × 75 мм. На время выхода одного снимка требуется меньше минуты. Заряда аккумуляторной батареи хватит на печать 25 фотографий.

Мобильный принтер подключается к смартфону посредством беспроводной связи Bluetooth. Приложение для Android и iOS позволяет добавлять рамки и другие эффекты.

Цена Kodak Step Slim составляет ориентировочно 80 долларов.

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