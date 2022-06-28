Представлен HTC Desire 22 Pro – 5G-смартфон для метавселенной

Компания HTC представила среднебюджетный смартфон Desire 22 Pro. В аппарате имеются предустановленные приложения Vive Avatar для создания виртуальных аватаров и Vive Wallet для управления цифровыми активами, также производитель рекомендует использовать смартфон в качестве VR-контроллера для очков Vive Flow.

Дисплей смартфона имеет размер 6,6 дюйма по диагонали, обладает разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 120 Hz.

Desire 22 Pro построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 695, который содержит графический ускоритель Adreno 619 и сотовый модем Snapdragon X51 5G. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость флеш-накопителя — 128 Gb, который можно расширить картой microSD.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Тройная основная камера включает датчики на 64, 13 и 5 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 4520 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка (18 Вт) и беспроводная зарядка. В оснащение также входят поддержка LTE, 5G, Dual SIM, адаптеры Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, USB-C, NFC, GPS. Устройство функционируюет под управлением операционной системы Android 12.

Ориентировочная цена смартфона HTC Desire 22 Pro составляет 380 евро. В продажу поступит с 1 августа.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az