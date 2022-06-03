Представлен доступный смартфон OPPO A77 5G с Dimensity 810 и емким аккумулятором

Компания OPPO представила смартфон среднего уровня A77 5G. Аппарат оснащен 6,56-дюймовым IPS-экраном разрешением HD+, соотношением сторон 20:9, частотой обновления 90 Hz и пиковой яркостью 600 кд/м2. Заявлено 100% охвата цветового пространства DCI-P3.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 810. Объем оперативной памяти LPDDR4x составляет 6 Gb, емкость встроенной флеш-памяти UFS2.2 – 128 Gb. В состав двойной основной камеры входят главный сенсор с разрешением 48 Мп и 2 Мп датчик глубины для портретной съемки. Фронтальная камера разрешением 8 Мп. Оба модуля поддерживают запись видео в режиме 1080p @ 30 fps.

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт. До 53% батарея устройства заряжается за 30 мин. Полный заряд аккумулятора занимает 69 мин. В оснащение входят поддержка 5G, модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, слот для двух SIM-карт, слот для карт памяти Micro SD, GPS, NFC, порт USB Type-C, 3.5-мм аудиоразъем и стереодинамики. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Есть защита от брызг по стандарту IPX4. Смартфон работает под управлением ОС Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Габариты устройства составляют 163,8 x 75,1 x 7,99 мм, вес — 190 гр.

Смартфон OPPO A77 5G поступит в продажу в Китае 6 июня в двух вариантах расцветки — Ocean Blue (синий) и Midnight Black (черный). Цена составляет 291 доллар.