Представлен ARM Immortalis-G715: GPU с трассировкой лучей для флагманских смартфонов

Компания ARM представила графический процессор Immortalis-G715, ориентированный на флагманские игровые смартфоны. Это первая графика ARM с поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей.

В составе Immortalis-G715 в зависимости от модификации присутствует от 10 до 16 шейдерных ядер и до 1 Mb кеш-памяти L2. Графический процессор получит поддержку технологии VRS, обеспечивающей плавную смену кадровой частоты для предотвращения разрывов изображения.

Как утверждает ARM, Immortalis-G715 на 15% быстрее и энергоэффективнее предшественника Mali-G710. VRS может обеспечить дополнительный прирост производительности около 40%. Реализация аппаратной трассировки заняла порядка 4% площади Immortalis-G715, но при этом производитель заявляет, что быстродействие аппаратной трассировки на 300% выше, чем программной.

ARM представил два демо-ролика, в которых показаны возможности аппаратной трассировки лучей в графике Immortalis-G715:

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Кроме того, компания представила более доступные решения для устройств среднего класса — Mali-G715 (7-9 ядер в разных конфигурациях) и Mali-G615 (до 6 ядер) без трассировки лучей, но с VRS. Об их производительности компания не рассказала.

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