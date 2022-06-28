Показан первый прототип летающего автомобиля LEO Coupe

Американский стартап LEO Flight, ранее известный как Urban eVTOL, представил пилотируемый прототип своего летающего автомобиля LEO Coupe. По словам компании, он сможет перевозить трех человек на скорости до 400 км/ч.

Так как экспериментальный прототип LX-1 не является финальной версией, то он не может похвастаться захватывающим внешним видом, в отличие от ранних рендеров автомобиля. Пока что это летающая алюминиевая рама, предназначенная главным образом для проверки силовой установки, которая на данном этапе включает в себя большие группы небольших электрических реактивных двигателей.

Соучредитель компании Пит Битар сообщил, что eVTOL будет иметь не менее 200 небольших вертикальных реактивных двигателей, каждый диаметром 4,4 дюйма (11 см) и создающих тягу 11,7 фунта, что в сумме составит более 2300 фунтов тяги. При пустом весе 1100 фунтов (499 кг) купе сможет перевозить около 510 фунтов (231 кг) пассажиров и груза.

Отмечается, что меньшие вентиляторы гораздо менее энергоэффективны при вертикальном подъеме и парении, чем более крупные. Это одна из причин, по которой отдается предпочтение более длительным полетам, а не городским миссиям — по оценкам компании, 36 небольших вентиляторов будут сжигать в два раза больше энергии на этапах полета вертикального взлета и посадки, чем конструкции, например, с шестью более крупными винтами.

Конструкция LEO с двойными коробчатыми крыльями создает меньшую подъемную силу в горизонтальном полете. Автомобилю нужно будет двигаться со скоростью около 100 узлов (185 км/ч), прежде чем он сможет поддерживать себя только за счет эффективной горизонтальной тяги.

Компания планирует продавать Coupe как персональный самолет eVTOL. Итоговая версия будет развивать дальность полета около 300 миль (480 км) всего на 66 кВтч батареи.

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