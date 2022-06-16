POCO C40: экран 6,71 дюймов, процессор JR510 и аккумулятор на 6000 мАч

Бренд POCO, принадлежащий компании Xiaomi, представил смартфон среднего уровня C40. Дисплей новинки имеет размер 6,71 дюйма по диагонали и обладает разрешением HD+. Применяется защитное стекло Corning Gorilla Glass.

В основе смартфона POCO C40 лежит процессор JR510, который разработан фирмой JLQ Technology. Чип содержит восемь вычислительных ядер (четыре ядра с тактовой частотой до 2,0 GHz и четыре — 1,5 GHz) и графический ускоритель Mali-G52. Интегрированный модем обеспечивает поддержку связи 4G. Объем оперативной памяти составляет 3 или 4 Gb, емкость накопителя – 32 или 64 Gb.

Основная камера включает 13 Мп датчик (f/1.8), 2 Мп (f/2.4) сенсор глубины и светодиодную вспышку. В каплевидном вырезе экрана расположена 5 Мп селфи-камера. Аккумулятор емкостью 6000 мА·ч поддерживает 18-ваттную зарядку. В оснащение также входят адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 GHz) и Bluetooth 5.0, слот для карты microSD, порт USB Type-C, 3,5-мм гнездо для наушников, FM-тюнер и сканер отпечатков пальцев. Габариты составляют 169,59 × 76,56 × 9,18 мм, вес — 204 гр. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 11 с пользовательским интерфейсом MIUI 13.

Цена смартфона POCO C40 пока не сообщается.

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