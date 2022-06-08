Первый сезон в Battlefield 2042 начнется 9 июня — опубликован геймплейный трейлер

Издательство Electronic Arts совместно с DICE и Ripple Effect Studios поделилось подробностями первого сезона военного шутера Battlefield 2042 — Zero Hour («Время Ч»), которое стартует завтра, 9 июня.

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Что будет нового в первом сезоне Battlefield 2042:

Карта Exposure с гористой местностью, действие которой разворачивается в Канаде. Геймплей на ней будет более вертикальным;

Польский специалист Эвелина Лис, способная стрелять из установки с управляемыми ракетами;

Два стелс-вертолета: российский KA-99 «Ганнибал» и американский RAH-68 Shoshone. Транспортные средства вмещают в себя по одному пилоту и стрелку;

Новое оружие: арбалет Ghostmaker R10 и винтовка BSV-M Marksman, а также дымовой гранатомет;

Боевой пропуск на 100 наград (30 в бесплатной версии абонемента), который даст возможность получить различное оружие, транспортные средства и косметические предметы, включая облики персонажей.

В течение первого сезона разработчики планируют в том числе обновить карты, добавив на локации больше объектов и сделать ландшафт более рельефным, чтобы игрокам было где укрываться.

Карта Exposure

Battlefield 2042 доступна на ПК (Steam, Origin, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S.