Первый официальный дилерский магазин Azercell в Зангилане!

Компания «Azercell Telecom», являющаяся одним из ведущих участников в Региональных Инфраструктурных Проектах, реализуемых в рамках Государственной Программы, заложенной Президентом Азербайджанской Республики, делает еще один важный шаг в этом направлении. В соответствии со стратегической целью, звучащей как «Упрощаем доступ, расширяем возможности», лидирующий оператор мобильной связи открывает свой первый официальный дилерский магазин в селе Агалы Зангиланского района.

Отрадно, что открытие первого официального пункта продаж и обслуживания на наших освобожденных исторических территориях совпало с запуском проекта «Умная деревня» (Smart Village) в Зангилане, который с прошлого года интенсивно реализуется при непосредственном участии Президента страны.

Следует отметить, что магазин, открытый Azercell в этом регионе, обеспечен всеми необходимыми условиями и новейшим оборудованием для предоставления абонентам высококачественных услуг. В магазине будут работать профессиональные специалисты по продажам, которые помогут покупателям изучить, сравнить и выбрать нужный продукт. Следует отметить, что большинство абонентских операций, осуществляемых в других центрах обслуживания клиентов компании, доступны и в дилерском магазине, расположенном в селе Агалы. Так же, как и в дилерских магазинах столицы и других регионов, абоненты могут приобрести ряд новых устройств для повседневного использования (MiFi, USB-модем и др.), различные аксессуары, мобильные телефоны в кредит и за наличный расчет.

Ранее, в апреле, Мобильная Абонентская Служба Azercell посетила село Агалы Зангиланского района, а также Шушу, Джебраил, Губадлы и Келбеджар с целью предоставления бесплатных услуг на наших освобожденных территориях с инициативой поддержки абонентам, которые пользуются сетью компании.

Основные задачи и цели Azercell в данный момент заключаются в ускоренном расширении сети нового поколения на освобожденных территориях и выводе ее на полную мощность для обеспечения возвращающегося в Карабах населения высокоскоростным мобильным интернетом и передовыми услугами связи.