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13 июня, 2022
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Первый геймплейный ролик экшен-RPG Starfield

Starfield

На презентации Xbox и Bethesda показали первый геймплейный ролик грядущей экшен-RPG Starfield. Перед показом Тодд Говард, директор и исполнительный продюсер компании Bethesda Game Studios, заявил, что это «самая амбициозная игра» студии.

В ролике главный герой приземляется на луну Крит в поисках заброшенного исследовательского комплекса. Он сканирует окружение на манер No Man’s Sky, собирает ресурсы с помощью специального прибора, сражается с пиратами и взламывает замок на чемодане в специальной мини-игре. Также показали столицу Созвездия — Новую Атлантиду, где, вероятно, будет находиться штаб игрока и его соратников, занятых поиском неких артефактов.

Тодд Говард сообщил, что герой сможет открывать новые навыки, выполняя испытания. Кроме того, в Starfield будет система крафтинга, строительства новых колоний и космических кораблей. Игрок сможет самостоятельно управлять последними и сражаться в открытом космосе. Он отметил, что игрок сможет исследовать любое небесное тело, которых в игре более тысячи. Какие-то из локаций будут напоминать пустыни с монстрами, но не обойдется и без обжитых миров.

Премьера игры запланирована на начало 2023 года. Игра выйдет на PC и Xbox.

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