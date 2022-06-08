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8 июня, 2022
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PayPal разрешила переводить криптовалюту на сторонние кошельки

PayPal

Платежная компания PayPal сообщила, что владельцы криптовалют теперь могут выводить криптоактивы с платформы на внешние кошельки. Об этом сообщается на сайте компании. Сервис поддерживает четыре цифровые валюты — Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

«Добавление функций отправки и получения криптовалюты — это еще один шаг на пути к созданию более инклюзивной и эффективной финансовой системы. Мы рады подключить клиентов PayPal к другим кошелькам и биржам. В ближайшие месяцы мы продолжим развертывание новых криптовалютных услуг и продуктов», — заявил старший вице-президент компании Жозе Фернандес де Понте.

Возможность отправки криптовалюты на различные адреса пока доступна для избранных пользователей из США. Поддержка опции для всех американских клиентов появится в ближайшие недели.

Кроме того, PayPal получила полную лицензию BitLicense от Департамента финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS).

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