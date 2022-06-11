spot_img
11 июня, 2022
spot_img
ДомойСайтыСоциальные сервисыПавел Дуров подтвердил запуск Premium-подписки в Telegram

Павел Дуров подтвердил запуск Premium-подписки в Telegram

Telegram

Павел Дуров подтвердил, что спустя почти 9 лет с момента запуска Telegram в мессенджере появится платная Premium-подписка.

«Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным пользователям получить больше возможностей, сохранив наши существующие функции бесплатными — это сделать расширение функциональности платной опцией», — написал Дуров в своем блоге.

Пользователям, у которых нет подписки Premium частично будут доступны ее преимущества — просмотр очень больших документов, медиа-файлов, использование стикеров и реакций, отправленных премиум-пользователями.

По данным канала Telegram Info, подписка будет стоить 4,99 долларов в месяц, бета-версия для Android уже выпущена.

В подписку войдут следующие возможности:

  • Удвоение лимитов — количество чатов в папке (с 100 до 200), подписки в каналах и супергруппах (с 500 до 1000), количество папок (с 10 до 20), количество закрепленных диалогов в основной вкладке (с 5 до 10) и внутри папки (с 100 до 200), количество публичных ссылок для каналов и супергрупп (с 10 до 20), количество избранных стикеров (с 5 до 10), количество сохраненных GIF-анимаций (с 200 до 400), количество подключенных к приложению аккаунтов с уникальными номерами (с 3 до 4);
  • Загрузка файлов объемом до 4 Gb (было 2 Gb);
  • Увеличение скорости загрузки;
  • Отключение встроенной рекламы;
  • Расшифровка голосовых сообщений;
  • Расширенное управление диалогами;
  • Расширенный набор реакций на сообщения;
  • Премиальные стикеры с полноэкранными эффектами;
  • Уникальный значок у профиля в виде звезды;
  • Анимированные аватары;
  • Дополнительные значки приложения Telegram.

Запуск Premium-подписки в Telegram ожидается в июне.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяНе гони: советы «Лаборатории Касперского», как не стать жертвами мошенников, покупая билеты на Гран-при Азербайджана
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,168ФанатыМне нравится
986ЧитателиЧитать
3,135ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»