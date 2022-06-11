Павел Дуров подтвердил запуск Premium-подписки в Telegram

Павел Дуров подтвердил, что спустя почти 9 лет с момента запуска Telegram в мессенджере появится платная Premium-подписка.
«Мы поняли, что единственный способ позволить нашим самым требовательным пользователям получить больше возможностей, сохранив наши существующие функции бесплатными — это сделать расширение функциональности платной опцией», — написал Дуров в своем блоге.
Пользователям, у которых нет подписки Premium частично будут доступны ее преимущества — просмотр очень больших документов, медиа-файлов, использование стикеров и реакций, отправленных премиум-пользователями.
По данным канала Telegram Info, подписка будет стоить 4,99 долларов в месяц, бета-версия для Android уже выпущена.
В подписку войдут следующие возможности:
- Удвоение лимитов — количество чатов в папке (с 100 до 200), подписки в каналах и супергруппах (с 500 до 1000), количество папок (с 10 до 20), количество закрепленных диалогов в основной вкладке (с 5 до 10) и внутри папки (с 100 до 200), количество публичных ссылок для каналов и супергрупп (с 10 до 20), количество избранных стикеров (с 5 до 10), количество сохраненных GIF-анимаций (с 200 до 400), количество подключенных к приложению аккаунтов с уникальными номерами (с 3 до 4);
- Загрузка файлов объемом до 4 Gb (было 2 Gb);
- Увеличение скорости загрузки;
- Отключение встроенной рекламы;
- Расшифровка голосовых сообщений;
- Расширенное управление диалогами;
- Расширенный набор реакций на сообщения;
- Премиальные стикеры с полноэкранными эффектами;
- Уникальный значок у профиля в виде звезды;
- Анимированные аватары;
- Дополнительные значки приложения Telegram.
Запуск Premium-подписки в Telegram ожидается в июне.
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