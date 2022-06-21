PASHA Holding повысил скорость работы и прозрачность бизнес-процессов с переходом на SAP S/4HANA

PASHA Holding, одна из крупнейших в Азербайджане инвестиционных компаний, осуществляющая деятельность в страховой, банковской, строительной, туристической и других бизнес-сферах, перешла на инновационную платформу SAP S/4HANA. Об этом на форуме SAP NOW рассказала Арзу Гусейнова, старший аналитик корпоративных решений PASHA Holding.

PASHA Holding — это современная, активно развивающаяся группа компаний, которая следит за трендами, в том числе с точки зрения цифровизации. Поскольку мир вокруг стремительно меняется, стало очевидно, что необходимо менять и дорабатывать и процессы в компании, чтобы они соответствовали современным реалиям.

С точки зрения функционала все необходимые изменения, которые обсуждались в компании, можно было реализовать и в уже установленной системе, SAP R3. Тем не менее, в PASHA Holding пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе лучше перейти на новую платформу, которая обладает большей производительностью, удобна и понятна для пользователей, отвечает всем современным требованиям и быстро обновляется.

По итогам тендера PASHA Holding остановил свой выбор на инновационной платформе SAP S/4HANA. «Мы понимали, что сможем осуществить плавный переход на новую систему. Кроме того, наших пользователей устраивает использование ERP от SAP, с которой они уже хорошо знакомы. Сомнений в безопасности и надежности системы у нас также не было. Важным фактором стало еще и то, что в процессе перехода мы могли спокойно продолжать развивать систему, подключая к ней новый функционал», — рассказала Арзу Гусейнова.

PASHA Holding было важно иметь платформу, на которой в дальнейшем легко можно создать экосистему из всех компаний и подразделений холдинга, интегрировав их друг с другом. На сегодняшний день часть активов холдинга уже использует решения SAP. Так, PASHA Bank первым из азербайджанских банков внедрил облачное решение по управлению персоналом SAP Success Factors. Этими же HR-решениями SAP пользуются и в PASHA Construction.

Автоматизация бизнеса на базе инновационной платформы SAP S/4HANA уже нашла свое отражение во многих аспектах деятельности PASHA Holding. Сотрудникам стало проще искать информацию во внутренних базах данных, за счет подключения новых инструментов упростилась работа HR-департамента. Процессы стали более четкими, простыми и понятными, повысилась скорость работы и, как следствие, скорость принятия и согласования решений. Так, для создания запроса раньше сотрудникам требовалось заполнить семь полей в шаблоне, а сейчас – всего три. Кроме того, драфт запроса теперь автоматически попадает в систему и поступает далее на обработку. В прежней системе на это могло уйти до трех дней.

«Переход на SAP S/4HANA помог нам подготовить почву для автоматизации всех наших процессов. Для нас это удобный рабочий инструмент, который позволяет сотрудникам быстро решать текущие задачи. Теперь они к тому же могут зайти в систему с мобильного устройства, что позволило в разы сократить время и освободить его для более важных задач», — подчеркнула Арзу Гусейнова.

В перспективе, если количество компаний холдинга, желающих перейти на SAP S/4HANA, будет увеличиваться, то PASHA Holding рассмотрит вариант унификации платформы для всей группы.

«Сегодня мы говорим о том, что даже в сложных условиях кризиса выигрывают те компании, которые готовы к изменениям, к рискам, которые не боятся начинать большие проекты и внедрять технологии. SAP S/4HANA – это цифровое ядро для бизнеса, которое помогает компании быстро реагировать на внешние вызовы. Уверена, что переход на инновационную платформу позволит PASHA Holding повысить скорость реакции на запросы как внутренних, так и внешних пользователей, гибко реагировать на рыночные изменения и поддерживать рост бизнеса в условиях постоянных изменений», — отметила Светлана Янкина, управляющий директор SAP Азербайджан.

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