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13 июня, 2022
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Overwatch 2 выйдет в ранний доступ 4 октября — шутер будет условно-бесплатным

Overwatch 2

Activision Blizzard в рамках трансляции Xbox & Bethesda объявила, что Overwatch 2 выйдет 4 октября и будет условно-бесплатной.

В день выхода в игру добавят новую героиню — Королеву Стервятников (Junker Queen), она будет танком. После запуска Overwatch 2 будет доступен обновленный PvP-режим с боями 5 на 5. Матчи и прогресс игроков будут кроссплатформенными.

Разработчики обещают непрерывное развитие и постоянную поддержку. В обновлениях в игру будут добавлять персонажей, карты, режимы, декоративные предметы.

Владельцам первой Overwatch в честь выхода второй части раздадут подарок — набор основателя (Founder’s Pack). Он будет включать два эпических облика, эксклюзивный значок основателя и какой-то сюрприз. Забрать этот комплект смогут все, кто купит Overwatch до 23 июня 2022 года. Чтобы получить набор, нужно авторизоваться в игре до 6 декабря 2022 года.

Игра появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, а также Nintendo Switch. Подробности Overwatch 2 расскажут на специальном стриме, который начнется 16 июня в 21:00 по бакинскому времени.

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