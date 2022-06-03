03.06.2022

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Опубликован ролик Horizon Call of the Mountain для PS VR2

Horizon

На презентации State of Play был представлен ролик Horizon Call of the Mountain для PS VR2.


Кроме того, в ночь на 3 июня вышел крупный патч для Horizon Forbidden West — добавили режим «Новая игра+», ультравысокую сложность и трансмог.


На презентации об обновлении рассказали более подробно:

  • Режим «Новая игра+» дает возможность продолжить текущее сохранение после прохождения игры. Все противники при этом станут сильнее;
  • Ультравысокая сложность предназначена для игроков, которые ждут от игры максимального испытания;
  • Игрокам стала доступна трансмогрификация, позволяющая изменить внешний вид Элой;
  • В меню появилась опция, которая позволяет сбрасывать все способности.

Апдейт уже доступен для загрузки на PS4 и PS5.

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