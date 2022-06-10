Определены победители CTF2022 — конкурса специалистов в сфере информационной безопасности

Сегодня в отеле HYATT REGENCY состоялось награждение победителей конкурса CTF (Capture the flag). В рамках конкурса проверить свои силы могли команды по кибербезопасности со всей страны. Формат CTF позволил оценить умения и навыки специалистов по атаке и защите компьютерных систем.

Инициаторы конкурса, компания SmartIT и команда Kapital Bank CyberSecurity Team, в лице их руководителей Гурбана Зейналова и Чингиза Сафарли, отметили как количественный, так и качественный рост числа участников конкурса.

С участниками был проведен развернутый мастер класс, посвященный вопросам и решениям в области информационной безопасности.

Состоялось активное обсуждение актуальных тем кибербезопасности, обмен мнениями и решениями.

В соревновании приняло участие более 50 команд. В итоге, третье место за командой v.txt, второе у команды NULL Team, а первое досталось команде n0_pwn1c.

Победители вместе с официальными дипломами разделили между собой призовой фонд конкурса.

Проводимое уже в четвертый раз мероприятие помогает не только определить и отметить наиболее перспективных ИБ-специалистов в стране, но и является местом встречи и обмена мнениями, источником получения наиболее достоверной информации о развитии рынка и технологий по направлениям, связанным с защитой информации.

Организаторами соревнований выступили компания SmartIT и команда Kapital Bank Cybersecurity. Партнеры конкурса компании BAKOTECH и SOFTPROM.