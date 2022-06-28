NVIDIA представила бюджетную видеокарту GeForce GTX 1630 за 150 долларов

Компания NVIDIA сегодня официально представила видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630. Новинка по своим параметрам очень похожа на старшую модель GeForce GTX 1650 — у нее тот же уровень TDP (75 Вт), та же система охлаждения, та же архитектура и та же печатная плата.

В основе новинки лежит графический процессор TU117-150 поколения Turing. У GeForce GTX 1630 более узкая шина памяти (64 бита против 128, поэтому и пропускная способность памяти существенно меньше — 96 ГБ/с против 192 ГБ/с) и меньше ядер CUDA — 512 вместо 896. Частота GPU видеокарты составила 1785 MHz, объем памяти GDDR6 — 4 Gb.

Судя по всему, GeForce GTX 1630 будет даже медленнее, чем GeForce GTX 1050 Ti на архитектуре Pascal 2016 года. Официальных графиков с данными о производительности NVIDIA не приводит.

Новая видеокарта будет продаваться в Китае по ориентировочной цене 150 долларов (с учетом НДС). Сколько NVIDIA GeForce GTX 1630 будет стоить в других регионах, пока не сообщается.

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