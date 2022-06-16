НПК R.I.S.K. совместно с IBM Security 28 июня организует вебинар по флагманской линейке IBM Cloud Paks for Security

НПК R.I.S.R. совместно с IBM Security 28 июня организует вебинар по флагманской линейке IBM Cloud Paks for Security — единой платформе управления информационной безопасности.

Компанию IBM на мероприятии представит Андрей Кузьменко — лидер направления информационной безопасности IBM СНГ. Андрей выступит с докладом «Кибербезопасность по запросу с платформой Cloud Pak For Security». В докладе будет представлен краткий обзор технологических возможностей платформы безопасности IBM Cloud Pak For Security, а также параметры лицензирования.

Также на мероприятии выступят заказчики, которые поделятся своим практическим опытом использования продуктов IBM Security.

IBM Cloud Pak for Security — это открытая, интегрированная платформа безопасности, предлагающая глубокий анализ угроз в различных средах — сейчас и в будущем. Вы сможете искать угрозы, координировать действия и автоматизировать ответные меры, не перемещая данные с места на место.

Благодаря открытым стандартам и инновациям IBM, IBM Cloud Pak for Security позволяет организовать поиск признаков угроз в облачных и локальных средах с помощью инструментов IBM и других поставщиков. Компания IBM принимала участие в разработке технологии с открытым исходным кодом, которая применяется в IBM Cloud Pak for Security, и установила взаимоотношения с десятками компаний в рамках OASIS Open Cybersecurity Alliance для продвижения открытой совместимости и уменьшения привязки к отдельным поставщикам.

В состав IBM Cloud Pak for Security входит контейнеризованное программное обеспечение, предварительно интегрированное с платформой приложений корпоративного класса Red Hat OpenShift. Благодаря такой информации он может работать как в локальных средах, так и в частных и общедоступных облаках. Средства SOAR, встроенные в IBM Cloud Pak for Security, позволяют координировать и автоматизировать действия, выполняемые в ответ на угрозы безопасности.

Регистрация доступна по этой ссылке. https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_YkpzLMeTSA2NByLWgC2E_Q