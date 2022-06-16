Новый геймплей Diablo IV с демонстрацией умений некроманта

Издание Game Informer опубликовало новый геймплей Diablo IV за некроманта. У класса будет традиционная механика, позволяющая призывать на поле боя различных миньонов (скелетов, големов и так далее), для которых можно также выбирать собственные специализации.

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Кроме того, в клипе показали битву с одним из мировых боссов — монстра с рогами, вооруженного булавой и цепом.

Релиз Diablo IV состоится в 2023 году на ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 и PS4.

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