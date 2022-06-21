Nokia, Elisa и Qualcomm установили новый рекорд скорости в 5G-сетях

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia совместно с мобильным оператором Elisa и чипмейкером Qualcomm сообщили о достижении нового рекорда скорости передачи данных в мобильной сети пятого поколения (5G). Речь идет об отправке информации от абонента в сторону базовой станции (uplink-канал). Эксперимент проводился на стадионе Nokia Arena в городе Тампере (Финляндия).

Компания Nokia предоставила базовую станцию с двумя радиомодулями AirScale, работающую в диапазоне миллиметровых волн 26 GHz. С помощью этого оборудования к 5G-сети Elisa был подключен смартфон, оснащенный модемом Qualcomm Snapdragon X65 5G и антенным модулем Qualcomm QTM545 mmWave. В ходе эксперимента применялась технология агрегации несущих.

В результате, скорость передачи данных по uplink-каналу удалось довести до 2,1 Гбит/с. Отмечается, что такой показатель открывает новые возможности по трансляции контента в ультравысоком качестве, внедрению технологий дополненной и виртуальной реальности и пр.

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