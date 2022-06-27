Необходимо организовать видеоконференцию? Cделайте это с QNAP KoiBox-100W и вы не разочаруетесь!

В январе этого года на выставке CES 2022 компания QNAP представила ряд новых сетевых решений и продуктов в области хранения данных. На презентации также было показано универсальное решение для видеоконференцсвязи и беспроводных презентаций KoiBox-100W. Для QNAP, специализирующейся на выпуске домашних и корпоративных NAS, а также разнообразных сетевых устройств, эта новинка открывает абсолютно новое направление, поэтому сегодня мы сосредоточимся именно на этом продукте, представляющем собой очень интересную альтернативу более дорогим SIP-системам.

Функциональность QNAP KoiBox-100W

Итак, QNAP KoiBox-100W — это продукт, специально предназначенный для организации видеоконференцсвязи. Устройство работает под управлением фирменной операционной системы KoiMeeter и позволяет присоединяться к звонкам, осуществляемым через Zoom, Microsoft Teams, Skype, Cisco Webex и Google Meet. Этот функционал предоставляет уникальную возможность для организации общения людей, использующих различные платформы. Также KoiBox-100W может служить хранилищем для записей ваших видеоконференций.

KoiBox-100W — портативный и простой в использовании продукт, который подключается к телевизору или монитору с помощью кабеля HDMI. Это позволит вам видеть на экране все, что происходит во время видеоконференции. Одновременно такое подключение помогает управлять процессами и работать с операционной системой. Также существует возможность подключения устройства к локальной проводной или беспроводной сети. KoiBox-100W включает в себя оба типа соединений, что довольно удобно. Кстати, при использовании KoiBox-100W вместе с маршрутизатором QNAP QHora-301W пользователи могут достичь высочайшего качества беспроводного соединения в своих средах.

На передней части KoiBox-100W расположена кнопка питания со светодиодным индикатором, который становится синим при включении. Моргающий синий цвет индикатора означает, что устройство находится в режиме ожидания, а в выключенном состоянии индикатор подсвечивается красным цветом. Также на кнопке питания располагается инфракрасный датчик для синхронизации с пультом дистанционного управления RM-IR004, входящим в комплектацию. На задней части устройства вы обнаружите разъем питания, порт HDMI, четыре порта USB 3.2 Gen2 Type-A со скоростью 10 Гбит/с, а также порт Gigabit Ethernet и замок безопасности Kensington. Наличие порта HDMI 1.4b позволяет выводить изображение в формате 4K с частотой 60 Hz, а четыре порта USB дают возможность для подключения нескольких внешних дисков или SSD-накопителей для использования во время видеоконференций.

В KoiBox-100W используется двухъядерный процессор Intel Celeron с тактовой частотой 1,8 GHz и 4 GB оперативной памяти. Также устройство получило 30 GB встроенной памяти M.2 2242 и слот для одного 2,5” диска с интерфейсом SATA (HDD или SSD-накопитель приобретается отдельно). Благодаря установке дополнительного диска вы получаете возможность записывать все видеоконференции, что является немаловажной особенностью для многих компаний. Таким образом, KoiBox-100W — это в некотором роде обычный компьютер со своей вычислительной мощностью, который хорошо работает с QNAP WebRTC и SIP H.323. В целом устройство основано на концепции частного облака и поэтому в нем уделяется большое внимание конфиденциальности и безопасности. Хранение данных осуществляется локально, а не в облаке, как это происходит в случае со Skype и другими решениями. Этот продукт оснащен модулями Intel AX201 Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.2. Используется блок питания мощностью 36 W. Размеры KoiBox-100W составляют 232x152x45 мм, а вес равен 1,09 кг. Кроме того, QNAP предоставляет двухлетнюю гарантию на продукт.

А вот список всех ключевых особенностей KoiBox-100W, которые делают устройство более предпочтительным выбором при организации видеоконференций:

Подключите и сразу начните конференцию. QNAP разработала KoiBox-100W, чтобы сделать его удобным для пользователя. Вы можете очень быстро и легко подключиться к дисплею с помощью кабеля HDMI или к локальной сети. При этом вам не понадобится производить какие-либо сложные настройки. Затем осуществите звонок на другое устройство KoiBox-100W, на мобильное приложение KoiMeeter, NAS с операционной системой KoiMeeter или любую совместимую SIP-систему, чтобы начать видеоконференцию. Также просто вы можете присоединиться и к другим облачным конференц-залам. Следует отметить, что в число совместимых SIP-систем входят Polycom и Avaya. Благодаря простоте и удобству использования KoiBox-100W является отличным решением для организаций с ограниченным бюджетом.

QNAP разработала KoiBox-100W, чтобы сделать его удобным для пользователя. Вы можете очень быстро и легко подключиться к дисплею с помощью кабеля HDMI или к локальной сети. При этом вам не понадобится производить какие-либо сложные настройки. Затем осуществите звонок на другое устройство KoiBox-100W, на мобильное приложение KoiMeeter, NAS с операционной системой KoiMeeter или любую совместимую SIP-систему, чтобы начать видеоконференцию. Также просто вы можете присоединиться и к другим облачным конференц-залам. Следует отметить, что в число совместимых SIP-систем входят Polycom и Avaya. Благодаря простоте и удобству использования KoiBox-100W является отличным решением для организаций с ограниченным бюджетом. Операционная система KoiMeeter. Эта операционная система обеспечивает оптимальную видеоконференцсвязь, что делает ее идеальной для проведения конфиденциальных встреч с высоким уровнем безопасности. Кроме того, KoiMeeter предлагает превосходную совместимость с обычными облачными службами видеоконференций, обеспечивая бесперебойную связь. Благодаря беспроводной проекции в формате 4K всем будет проще работать в одном конференц-зале. Участники конференции смогут использовать KoiBox-100W без специального компьютера.

Эта операционная система обеспечивает оптимальную видеоконференцсвязь, что делает ее идеальной для проведения конфиденциальных встреч с высоким уровнем безопасности. Кроме того, KoiMeeter предлагает превосходную совместимость с обычными облачными службами видеоконференций, обеспечивая бесперебойную связь. Благодаря беспроводной проекции в формате 4K всем будет проще работать в одном конференц-зале. Участники конференции смогут использовать KoiBox-100W без специального компьютера. До четырех видеоконференций одновременно. QNAP KoiBox-100W может формировать до четырех независимых видеоконференций, если использовать QNAP NAS с запущенной операционной системой KoiMeeter и смартфоны с мобильным приложением KoiMeeter (позволяет делиться экраном путем сканирования QR-кода KoiBox-100W). Кроме того, KoiBox-100W поддерживает SIP-системы и облачные платформы для совещаний, что позволяет организовать межплатформенную связь.

QNAP KoiBox-100W может формировать до четырех независимых видеоконференций, если использовать QNAP NAS с запущенной операционной системой KoiMeeter и смартфоны с мобильным приложением KoiMeeter (позволяет делиться экраном путем сканирования QR-кода KoiBox-100W). Кроме того, KoiBox-100W поддерживает SIP-системы и облачные платформы для совещаний, что позволяет организовать межплатформенную связь. Автоответчик. Вы никогда не пропустите важные встречи и звонки, включив функцию автоответчика на KoiBox-100W. Это очень полезный элемент, особенно в определенных сценариях, например, если люди с ограниченными возможностями, пожилые люди или работники конвейера не могут подключиться к видеоконференции в определенное время. Эта функция по умолчанию отключена из соображений конфиденциальности, поэтому убедитесь заранее, что ваше окружение безопасно.

Акцент на безопасности! Устройство основано на концепции частного облака и поэтому в нем уделяется большое внимание конфиденциальности и безопасности.

Основываясь на вышесказанном, можно определить три конкретных сценария, для которых QNAP KoiBox-100W подходит идеально:

Внутренние конференции. KoiBox-100W отлично подходит в случае, когда люди находятся в одном помещении и ведут беседу лицом к лицу. KoiMeeter в такой ситуации обеспечивает функционал беспроводного проектора. Благодаря этому вы можете легко использовать браузеры Firefox и Chrome для демонстрации своего экрана всем участникам собрания. Кроме того, вы даже можете записать встречу, если она вам понадобится в будущем. Частные конференции. KoiBox-100W также отлично подходит для организации частных или peer-to-peer встреч. Для этого вы можете использовать KoiCode — 8-значный код, не требующий подключения по VPN. Содержимое частной встречи будет надежно защищено и не пройдет через общедоступное облако. И точно так же, как и в первом сценарии, вы можете записывать конференции в случае необходимости. Облачные конференции. Именно здесь вы можете общаться как можно с большим количеством людей. И в таком сценарии KoiBox-100W работает ничуть не хуже. Помните, что для управления облачным интерфейсом вам понадобятся клавиатура и мышь. KoiBox-100W также может подключаться к облачным сервисам для организации видеоконференций, если сервис предлагает прозрачный web-интерфейс для гостей.

Практический опыт использования QNAP KoiBox-100W

Решение KoiMeeter позволяет вам создавать и устанавливать первоклассную, а также экономичную систему видеоконференцсвязи. Кроме того, KoiMeeter может работать с любым монитором или телевизором, оснащенным портом HDMI, благодаря чему подключение QNAP KoiBox-100W осуществляется без каких-либо сложных настроек. Настройка KoiBox-100W не требует профессионального уровня технических знаний, а сам процесс занял у нас всего несколько минут. После этого нужно было лишь подключить камеры и микрофоны. С помощью этого программного обеспечения мы легко совершали звонки и эффективно общались с другими устройствами с KoiMeeter и совместимыми SIP-системами. Особенно эффективно устройство работало с Polycom и Avaya. Мало того, что KoiMeeter идеально подходит для тех, кто ограничен в бюджете и имеет небольшие конференц-залы, с его помощью KoiBox-100W становится неоценимым в случае, если ваши партнеры решают неожиданно перебронировать платформу для проведения видеоконференции. Помимо этого, вы можете одновременно подключиться к четырем другим устройствам, поддерживающим KoiMeeter, включая обычные смартфоны.

С KoiBox-100W вы можете показывать до четырех разделенных экранов с разных устройств в одной презентации. Здесь доступны три режима проецирования: полноэкранный режим, режим окна для определенного приложения и режим вкладок. KoiBox-100W также имеет встроенный чат для общения и обмена файлами. Вы можете использовать устройство в небольших и средних конференц-залах, учебных классах, лекционных залах, офисах и в домашних условиях, а участники конференций получают возможность просмотра презентаций на своих компьютерах, используя функцию KoiMeeter Insight View. В KoiMeeter также интегрированы функции искусственного интеллекта, включая расшифровку звука, перевод в реальном времени и шумоподавление, чтобы сделать общение более четким и оптимизированным. Еще одним преимуществом KoiMeeter, которое нам очень понравилось, является наличие одноименного мобильного приложения для смартфонов, работающих на базе Android и iOS. Независимо от того, с какой операционной системой работает ваш смартфон, вы сможете присоединяться к видеоконференциям в любом месте. Но самое большое преимущество KoiBox-100W — это совместимость с широким спектром устройств. К устройству можно подключать 180-градусные камеры и микрофоны Jabra или Logitech, но и использование малобюджетных камер и микрофонов также не станет проблемой. Все они прекрасно работают с KoiBox-100W.

После настройки KoiBox-100W мы просто позвонили на другое устройство, чтобы начать встречу. На главной странице KoiMeeter выбрали «Private Meeting» с помощью клавиш со стрелками на пульте дистанционного управления и кнопки «ОК». Затем вошли в адресную книгу, где выбрали группу и целевое устройство для вызова. Мы также пытались вызвать других пользователей для участия в виртуальной встрече через KoiCode, что было сделано через панель набора номера.

Видеоконференции проходили гладко и у нас не было никаких проблем или сбоев во время тестирования. Опыт общения с QNAP KoiBox-100W показал, что это лучшее решение для организации видеоконференцсвязи на сегодняшний день. Устройство идеально подходит для компаний с ограниченным бюджетом, оно просто и удобно в использовании, но при этом позволяет проводить профессиональные видеоконференции. Мало того, такие встречи остаются конфиденциальными и безопасными. В отличие от продуктов подобного типа, для работы KoiBox-100W вам не понадобится специальный компьютер. KoiBox-100W работает с универсальными периферийными USB-устройствами, включая устройства, которые передают потоковое видео по шине USB, поэтому у вас не возникнет проблем с совместимостью.

Еще одной сильной стороной KoiBox-100W является его доступная цена (цена устройства в Азербайджане — около 1000 манатов), которая, по сути, составляет около 25% от стоимости большинства аналогичных устройств для организации видеоконференций. Преимущество KoiBox-100W заключается в том, что здесь нет необходимости в дополнительных кабелях или установке специального программного обеспечения. Кроме того, вам не нужно покупать дополнительные проекционные устройства, что позволит существенно сэкономить. Если вы хотите, чтобы QNAP KoiBox-100W помог вам улучшить впечатления от видеоконференций и беспроводных презентаций, перейдите на официальную страницу продукта по этой ссылке www.qnap.com/en-au/product/koibox-100w для получения дополнительной информации или обратитесь в компании Bestcomp Group и MUK AZ, предлагающие этот продукт на азербайджанском рынке.

Обзор подготовил Вадим Кузин