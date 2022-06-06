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6 июня, 2022
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Нейросеть DALL-E 2 может «дорисовывать» классические картины

DALL-E 2

Компания OpenAI представила в апреле новую версию нейросети DALL-E 2, которая способна генерировать изображения по текстовому описанию. Разработчики решили проверить, как нейросеть сможет дорисовать существующие классические картины. DALL-E 2 смогла улучшить их и показать то, что находится «за кадром» полотен.

Нейросеть сгенерировала восемь вариантов изображения. К примеру, у Моны Лизы теперь есть ноги. На картине «Девушка с жемчужной сережкой» система создала целую комнату с окном, зеркалом, мебелью и другими элементами. Также она «достроила» одежду девушки.

В некоторых случаях нейросеть просто моделирует деревья, берег или другие элементы, основываясь на том, что видно на изображении.

Все работы доступны в Telegram-канале «Нейросети и Блендер».

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