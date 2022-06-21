Наслаждайся свободой общения в роуминге с Azercell!

Лидирующий оператор мобильной связи дарит роуминг интернет-трафик своим абонентам фактурной линии, использующим тарифные пакеты «Sərbəst 50» и «Sərbəst 75»!

Azercell делает еще более привлекательными свои тарифные пакеты «Sərbəst», которые обладают массой преимуществ на телеком рынке страны. Теперь абоненты «Sərbəst» смогут пользоваться доступной и удобной связью не только в Азербайджане, но и за рубежом: с 20 июня по 15 сентября Azercell предоставляет дополнительный интернет-трафик в роуминге наряду с минутами и интернетом внутри страны своим абонентам фактурной линии, использующим тарифные пакеты «Sərbəst 50» и «Sərbəst 75».

Так, в период летних отпусков в рамках тарифного пакета «Sərbəst 50» пользователям фактурной линии будет предоставлен интернет-трафик объемом 1 GB для использования в роуминге, 25 GB интернета, 2500 минут внутри страны, а также возможность бесплатного обмена сообщениями в Facebook Messenger и WhatsApp за 50 манатов в месяц. Абоненты, использующие тарифный пакет «Sərbəst 75», за 75 манатов получат 60 GB интернета, 4000 минут внутри страны, возможность бесплатного обмена сообщениями в Facebook Messenger и WhatsApp, а также интернет-пакет объемом в 2 GB для использования в роуминге (более подробную информацию можно получить по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/plans-and-services/mobile-tariffs/postpaid/new-serbest.html). Дополнительный интернет-трафик, предоставляемый в рамках тарифных пакетов «Sərbəst», действителен во всех странах, где действуют роуминговые интернет-пакеты Azercell. Таким образом, абоненты Azercell смогут воспользоваться своими бонусами в рамках тарифных пакетов «Sərbəst» в сетях более 105 операторов, работающих в 62 самых посещаемых туристами странах мира.

Следует отметить, что, поскольку роуминговые интернет-пакеты на таких популярных направлениях, как Турция, Россия, Австрия, Беларусь, Грузия, Израиль, Казахстан, Украина и Китай, действуют во всех сетях, абоненты Azercell могут пользоваться интернет-услугами в сети любого оператора без необходимости выбора приоритетного. Лидирующий оператор мобильной связи Азербайджана предлагает абонентам ознакомиться с правилами использования интернета в роуминге на официальном сайте компании www.azercell.com (более подробную информацию можно получить по этой ссылке: https://www.azercell.com/ru/personal/plans-and-services/roaming/roaming-data-packages.html)и просит обращать внимание на сообщения, приходящие на ваш номер за рубежом!

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