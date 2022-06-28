Nar возобновляет проект профессионального обучения для людей с нарушениями слуха

Nar уже в третий раз перезапустил социальный проект «Школа обучения» для поддержки людей с ограниченными возможностями. Основная цель проекта — обеспечить профессиональную подготовку молодых людей с нарушениями речи и слуха c целью поддержки их интеграции в общество и обеспечения финансовой свободы. В рамках миссии предусматривается организация специального профессионального обучения для этих молодых людей профессиям, пользующимся большим спросом на рынке труда.

В проекте, который продлится 6 месяцев, примут участие 20 молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет с нарушениями речи и слуха. На начальном этапе в течение 3 месяцев профессионалы будут обучать женщин маникюру. По окончании обучения участницы получат сертификат по соответствующей специальности от Центра профессиональной реабилитации инвалидов.

Следует отметить, что партнером Nar в проекте «Школа обучения» является Общественное объединение «Поддержка глухих». Проект Nar «Школа обучения стал победителем конкурса IPRA Golden World Awards 2019 в номинации «Лучший проект корпоративной социальной ответственности».