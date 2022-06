На Summer Game Fest 2022 покажут игры более 30 компаний

В Summer Game Fest 2022 примут участие более 30 издателей и разработчиков, включая Sony, Microsoft, Valve, 2K, Activision, Netflix, Sega, Capcom, Bandai Namco, Electronic Arts, Square Enix и Warner Bros. Games.

Организаторы выставки решили напомнить какие мероприятия и игры ждут пользователей, представив видеоролик события. Подборка игр очень богатая: на мероприятии покажут Sonic Frontiers, The Lord of The Rings: Gollum, MultiVersus, Marvel’s Midnight Suns, ремейк Saints Row Starfield и многие другие.



Ближайшее расписание игровых мероприятий (указано бакинское время) выглядит следующим образом:

State of Play (от Sony) — 3 июня в 02:00;

Netflix Geeked Week — с 6 по 10 июня;

Summer Game Fest 2022 — 9 июня в 22:00;

Future Games Show — 11 июня в 23:00;

Презентация Xbox и Bethesda — 12 июня в 21:00;

PC Gaming Show — 12 июня в 23:30.

Церемонию открытия Summer Game Fest 2022 впервые покажут в прямом эфире в некоторых IMAX-кинозалах в США, Канаде и Великобритании. Ведущим церемонии открытия выставки по традиции станет Джефф Кили (Geoff Keighley).