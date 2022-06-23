На платформах Facebook и Instagram расширят программы монетизации контента

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил, что компания расширит ассортимент инструментов монетизации для авторов контента. Такие инструменты, как закрытые мероприятия, платные подписки, останутся бесплатными для создателей контента в социальных сетях Facebook и Instagram до 2024 года.

Одним из новых инструментов монетизации станут совместимые подписки. Создатели контента смогут предоставить своим платным подписчикам с других платформ доступ к группам в Facebook.

Еще одной инициативой станет программа Facebook Reels Play Bonus — она станет доступной большему числу авторов контента. Блогеры из Instagram получат возможность размещать свои короткие видео на Facebook и монетизировать их. На эту программу Meta выделила бюджет в 1 млрд. долларов. Участвовать в ней смогут блогеры, которые за последние 30 дней разместили не менее 5 роликов и набрали не менее 100 тыс. просмотров, кроме того, они должны соответствовать требованиям политик монетизации Meta.

Также Цукерберг отметил, что программа Facebook Stars, позволяющая оставлять чаевые, также расширится. Чтобы присоединиться к ней, блогер должен соответствовать требованиям политик монетизации Meta, проживать в регионе, где действует данная программа, а также набрать не менее 1000 подписчиков за последние 60 дней.

Кроме этого, Meta тестирует новый инструмент монетизации — маркетплейс в Instagram, на котором представители брендов смогут находить подходящих блогеров. Выбрав автора контента, представитель бренда сможет прямо через площадку отправить ему все необходимые материалы — в разделе личных сообщений Instagram появится папка, предназначенная для переговоров по данным вопросам.

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