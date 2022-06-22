На каких позициях Азербайджан в ежегодном докладе Global Startup Ecosystem Index от компании StartupBlink?

Исследовательская компания StartupBlink опубликовала ежегодный доклад Global Startup Ecosystem Index, в котором описывается положение стартап-экосистем в 1000 городах и 100 странах мира.

Города оцениваются в докладе по трем параметрам:

количество: стартапов, коворкингов, акселераторов, митапов;

качество: наличие филиалов и R&D-центров международных технокорпораций, объемы инвестиций, средняя численность штата стартапов, количество и масштаб международных стартап-ивентов, число стартапов с поддержкой инкубаторов, присутствие единорогов и инфлюенсеров и т.д.;

условия ведения бизнеса: индекс инклюзивности, скорость и свобода интернета, инвестиции в R&D, доступность технологических сервисов, число патентов и авторитетных университетов, уровень владения английским.

Азербайджан за прошедший год улучшил свой результат на 4 позиции и в глобальном зачете занял 85-е место. Также наша страна занимает 6-е место в регионе CAREC (Central Asia Regional Economic Cooperation). Баку, единственный город в рейтинге Азербайджана, поднялся на 12 позиций, заняв 443-е место в мире и 31-е место в регионе CAREC (без учета китайских городов это 6-е место).