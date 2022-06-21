spot_img
21 июня, 2022
spot_img
ДомойТелекомСобытияНа каких позициях Азербайджан по Data Science и IT-навыкам в рейтинге Coursera?

На каких позициях Азербайджан по Data Science и IT-навыкам в рейтинге Coursera?

Coursera

Образовательная on-line площадка Coursera представила новый доклад Global Skills Index, в котором изучает спрос на размещенные курсы и успешность их прохождения слушателями. В 2022 году исследовательскую базу составили 100 млн. студентов из 102 стран мира.

Составители рейтинга рассматривают следующие категории знаний:

  • Business — навыки, связанные с управлением бизнесом, такие, как менеджмент, коммуникации, финансы и бухгалтерия;
  • Technology — навыки, необходимые для создания, поддержки и масштабирования IТ-систем и программного обеспечения;
  • Data Science — навыки сбора и использования генерируемых компаниями знаний для принятия решений или в разрабатываемых продуктах и сервисах.

Страны распределяются по четырем группам в зависимости от уровня компетентности в той или иной области: передовые (cutting-edge), конкурентные (competitive), развивающиеся (emerging) и отстающие (lagging).

К сожалению, Азербайджан в рейтинге занял 74-е место в общемировом зачете, но оказался в самом конце «турнирной» таблицы европейских стран. Что интересно, в вопросах навыков, связанных с управлением бизнесом, проблем в нашей стране нет, о чем говорит показатель в 76%, что выше, чем в большинстве стран региона. Кроме того, в сфере Data Science Азербайджан занимает лидирующую позицию в группе lagging.

Предыдущая статьяВ Китае на законодательном уровне будет требоваться подтверждение личности при публикации комментария в Сети
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,159ФанатыМне нравится
985ЧитателиЧитать
3,136ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»