MSI CreatorPro X17: профессиональный ноутбук на базе Core i9-12900HX и NVIDIA RTX A5500

Помимо игровых ноутбуков Titan GT77 12UX и Vector GP76 HX компания MSI представила мощный ноутбук CreatorPro X17 для профессионалов и создателей цифрового контента.

Ноутбук оснащен 17,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением UHD (3840 × 2160 пикселей), частотой обновления 120 Hz и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. CreatorPro X17 построен на 16-ядерном процессоре Intel Core i9-12900HX, за графику отвечает ускоритель NVIDIA RTX A5500 с 16 Gb памяти GDDR6. Ноутбук предлагает установку до 128 Gb оперативной памяти DDR5-4800, а также до четырех твердотельных NVMe-накопителей. Один из них работает в режиме PCIe 5.0, три остальных — PCIe 4.0. Отмечается, что общий показатель энергопотребления процессора и видеокарты у ноутбука может составлять до 230 Вт.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 99,9 Вт·ч. Ноутбук получил два сетевых контроллера. Один обеспечивает поддержку проводного подключения со скоростью до 2,5 Гбит/с, второй отвечает за поддержку беспроводных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. В оснащение также входят два разъема Thunderbolt 4.0 (USB Type-C с альтернативной функцией DisplayPort), три USB 3.2 Gen 2 Type-A, один LAN (RJ45), один HDMI 2.1 ([email protected] или [email protected]), один Mini-DisplayPort, а также считыватель карт памяти SD.

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CreatorPro X17 оснащен качественной аудиосистемой Dynaudio из четырех динамиков (2 низкочастотных и два высокочастотных) мощностью по 2 Вт каждый. Есть инфракрасная веб-камера с поддержкой разрешения 720p при 30 кадрах/сек. и клавиатура с RGB-подсветкой. Габариты составляют 397 × 330 × 23 мм, вес — 3,3 кг.

Цену и дату выхода ноутбука MSI CreatorPro X17 компания пока не сообщила.