Motorola представила недорогие смартфоны Moto G62 5G и G42

Компания Motorola представила два новых доступных смартфона Moto G62 5G и Moto G42. На обе модели установлена операционная система Android 12 с оболочкой My UX.

Moto G62 5G оснащен 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz. Основой устройства стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 480 Plus с поддержкой сетей 5G. Объем оперативной памяти гаджета составляет 4 Gb, встроенной — 128 Gb. Предусмотрен слот для карт microSD.

В состав основной камеры входят датчики на 50, 8 и 2 Мп. Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки TurboPower мощностью 20 Вт. В оснащение смартфона также входят модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, GPS, NFC и стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Смартфон получил боковой сканер отпечатков пальцев и поддерживает функцию Face Unlock. Есть защита от брызг (IP52). Новинка будет доступна в сером и зеленом корпусах.

Moto G42 оборудован 6,4-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и частотой обновления 60 Hz. Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 680 и представлен в единственной конфигурации памяти 4/128 Gb с возможностью расширения накопителя при помощи карты microSD.

Состав основной камеры такой же, как и в модели Moto G62 5G. Фронтальная камера тоже разрешением 16 Мп. Питание устройство получает от аккумулятора на 5000 мАч с поддержкой 20-ваттной быстрой зарядки. Есть модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, GPS, NFC, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, боковой сканер отпечатков пальцев и функция Face Unlock. Защиты от влаги нет. Смартфон будет предложен в синем и розовом цветах.

Цены и даты начала продаж будут объявлены позднее. Первым регионом, где появятся новинки, станет Бразилия.

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