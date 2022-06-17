Мониторинг производительности приложений с Dynatrace — надежная помощь для автоматизации рабочих процессов

Хорошее приложение, мгновенно решающее проблемы, — это ключ к успеху для многих глобальных онлайн-бизнесов, таких как Uber, которые предлагают получить услугу в один клик.
Исследования показывают, что уровень удовлетворенности клиентов падает, если загрузка приложения и выполнение действия занимает более трех секунд. Если же время выполнения увеличивается до 12 секунд, в течение которых клиент не может сделать желаемый шаг, он разочаровывается, а разочарованный клиент — это потерянный клиент.
Удовлетворение потребностей клиентов в течение трех секунд благодаря мониторингу производительности приложений
Если время выполнения определенной задачи затягивается от 3 до 12 секунд, клиент теряет терпение и интерес, что зачастую приводит его к другому поставщику, у которого, возможно, нет лучшего решения, но есть более быстрое приложение. В момент, когда клиент использует приложение, он уже принял решение, чей продукт или услугу он желает использовать и хочет получить его как можно быстрее.
Скорость загрузки, которую ожидает клиент, считается естественной, а неудовлетворенность распознается мгновенно. Хорошей аналогией может послужить выключатель света — вы не хотите ждать 12 секунд, пока включится свет, а ожидаете, что это произойдет практически мгновенно. То же самое и с машиной, которая заводится поворотом ключа. Мир просто не может ждать, особенно в интернете. Вот почему для компании важно иметь хорошую систему мониторинга производительности приложений, чтобы понимать достаточно ли оно быстрое для современного мира цифровых услуг. Именно здесь Dynatrace вступает в дело.
Что такое мониторинг производительности приложений?
Согласно Dynatrace, «Мониторинг производительности приложений (или APM) — это практика отслеживания ключевых показателей производительности приложения с использованием программного обеспечения для мониторинга и телеметрии данных». Использование мониторинга производительности приложений обеспечивает доступность вашей системы, оптимизирует производительность службы и время отклика, а также повышает качество обслуживания ваших клиентов. Примерами мониторинга производительности приложений пользователями являются мобильные приложения, бизнес-приложения и веб-сайты. Перечень также включает процессы, службы, журналы, хосты, а также опыт конечных пользователей этих приложений. Сюда входят клиенты и сотрудники компании.
«Gartner Magic Quadrant for Application Performance Monitoring» перечисляет возможности современных сервисов APM:
- Автоматическое обнаружение и сопоставление приложений для обеспечения осведомленности в реальном времени в динамических средах.
- Сквозная обзорность поведения вашего приложения для лучшего понимания его влияния на бизнес-результаты.
- Анализ основных причин и последствий проблем с производительностью приложений.
- Мониторинг мобильных и настольных приложений для отслеживания пользовательского опыта.
- Мониторинг конечных точек для лучшего понимания влияния мобильных приложений на конечные устройства.
- Интеграция и автоматизация с инструментами управления услугами и сторонними источниками.
- Опыт пользователя и бизнес-KPI.
- Мониторинг инфраструктуры виртуальных рабочих столов для максимальной производительности сотрудников.
Вот лишь несколько преимуществ, которые вы можете получить от внедрения службы мониторинга производительности приложений: повышенная стабильность и время безотказной работы приложения, более быстрое решение проблем с производительностью, сокращение количества инцидентов с производительностью, более качественные релизы программного обеспечения и более эффективное использование инфраструктуры.
Магия мониторинга производительности приложений Dynatrace
Глядя на современную бизнес-среду, каждый интернет-магазин и сервис, от Amazon и Alibaba до местной пиццерии, нуждаются в мониторинге производительности приложений, чтобы понимать, испытывают ли пользователи трудности для доступа к их услугам через интернет. По данным Gartner, программное обеспечение №1 для мониторинга производительности приложений — Dynatrace — полностью автоматизированное решение от разворачивания и инструментария до обнаружения, получения базовых характеристик, распознавания проблем и анализа их первопричин. Решение обеспечивает универсальный обзор сценариев использования мониторинга производительности приложений, которые обслуживают операции, приложения и бизнес.
Dynatrace предлагает полный мониторинг для динамических облачных сред, таких как AWS и Azure, в любом масштабе и контексте. Решение включает в себя показатели производительности, журналы действий, модульные взаимодействия, трассировки, данные о поведении и опыте пользователей, а также данные стандартов с открытым исходным кодом.
Поскольку мануальное обслуживание облачных сред практически невозможно, непрерывная автоматизация имеет решающее значение для компаний. Dynatrace позволяет автоматизироваться за счет автоматического развертывания, обнаружения, конфигурации, топологии, обновлений и оценки продуктивности. Решение непрерывно и автоматически наблюдает, анализирует и дает ответы, расставляет приоритеты.
Помощь ИИ облегчает рабочие нагрузки для команд, сокращая мануальную работу и повышая производительность в важнейших сферах бизнеса. На данном этапе в игру вступает Davis®, помощник Dynatrace по искусственному интеллекту, который предоставляет ответы для быстрого и эффективного решения проблем и повышения производительности в режиме реального времени. Клиенты, использующие Davis®, сообщают, что решение автоматически повышает эффективность их команды, а также способность организации быстро решать проблемы производительности приложений.
Мониторинг производительности приложений с помощью экспертов Span
Компании могут увидеть опыт конечного пользователя, отслеживая весь путь информации, как выглядела фактическая транзакция, каждый клик. В основе этого программного обеспечения лежит искусственный интеллект, который дает представление о том, как на самом деле работает ваше приложение. Если бы использовались стандартные методы, клиент сообщал бы о каждой проблеме, с которой он столкнулся, вручную тикетами системы, после чего она была бы назначена группе, а затем сотруднику, ответственному за ее решение — это занимает слишком много времени. Используя Dynatrace, вы можете увидеть проблему еще до того, как клиент о ней узнает.
Davis® обрабатывает миллиарды запросов за миллисекунды и выдает точные ответы, которые выходят далеко за пределы человеческих возможностей. Система помогает бизнесу, ускоряя процессы DevOps, таким образом, что новая функция становится доступной в приложении или на веб-сайте всего через несколько часов после ее развертывания разработчиком, тогда как обычно этот процесс может занять до нескольких недель.
Компания Span имеет статус Dynatrace Master Partner. Многолетний опыт компании в области мониторинга производительности приложений, анализа и DevOps гарантирует успешное внедрение продуктов Dynatrace в вашу инфраструктуру и сценарии использования. Многие клиенты Span, такие как Erste bank и Raiffeisen bank, уже пользуются преимуществами внедрения этого решения. Span поможет вам пройти весь путь мониторинга производительности приложений с помощью Dynatrace, от планирования и настройки до постоянной поддержки и профессионального обучения.
О Span
Span — ведущая международная ИТ компания с центральным офисом в Хорватии. Более 28 лет, компания является частью партнерской сети Microsoft и признается успешной международной компанией на глобальном рынке ИКТ, с опытом успешно выполненных и текущих проектов для заказчиков со всего мира. Компания Span является лидером индустрии в сфере проектирования, создания и технического обслуживания информационных систем на базе передовых технологических решений мировых лидеров ИТ индустрии, в частности Microsoft.
В течение последних пяти лет Span обслуживает ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и других клиентов. Компанией были успешно реализованы проекты в сфере облачных технологий и безопасности в Азербайджане. Span имеет авторизацию Microsoft LSP партнера на территории Азербайджана.
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