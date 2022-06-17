Мониторинг производительности приложений с Dynatrace — надежная помощь для автоматизации рабочих процессов

Хорошее приложение, мгновенно решающее проблемы, — это ключ к успеху для многих глобальных онлайн-бизнесов, таких как Uber, которые предлагают получить услугу в один клик.

Исследования показывают, что уровень удовлетворенности клиентов падает, если загрузка приложения и выполнение действия занимает более трех секунд. Если же время выполнения увеличивается до 12 секунд, в течение которых клиент не может сделать желаемый шаг, он разочаровывается, а разочарованный клиент — это потерянный клиент.

Удовлетворение потребностей клиентов в течение трех секунд благодаря мониторингу производительности приложений

Если время выполнения определенной задачи затягивается от 3 до 12 секунд, клиент теряет терпение и интерес, что зачастую приводит его к другому поставщику, у которого, возможно, нет лучшего решения, но есть более быстрое приложение. В момент, когда клиент использует приложение, он уже принял решение, чей продукт или услугу он желает использовать и хочет получить его как можно быстрее.

Скорость загрузки, которую ожидает клиент, считается естественной, а неудовлетворенность распознается мгновенно. Хорошей аналогией может послужить выключатель света — вы не хотите ждать 12 секунд, пока включится свет, а ожидаете, что это произойдет практически мгновенно. То же самое и с машиной, которая заводится поворотом ключа. Мир просто не может ждать, особенно в интернете. Вот почему для компании важно иметь хорошую систему мониторинга производительности приложений, чтобы понимать достаточно ли оно быстрое для современного мира цифровых услуг. Именно здесь Dynatrace вступает в дело.

Что такое мониторинг производительности приложений?

Согласно Dynatrace, «Мониторинг производительности приложений (или APM) — это практика отслеживания ключевых показателей производительности приложения с использованием программного обеспечения для мониторинга и телеметрии данных». Использование мониторинга производительности приложений обеспечивает доступность вашей системы, оптимизирует производительность службы и время отклика, а также повышает качество обслуживания ваших клиентов. Примерами мониторинга производительности приложений пользователями являются мобильные приложения, бизнес-приложения и веб-сайты. Перечень также включает процессы, службы, журналы, хосты, а также опыт конечных пользователей этих приложений. Сюда входят клиенты и сотрудники компании.

«Gartner Magic Quadrant for Application Performance Monitoring» перечисляет возможности современных сервисов APM:

Автоматическое обнаружение и сопоставление приложений для обеспечения осведомленности в реальном времени в динамических средах.

для обеспечения осведомленности в реальном времени в динамических средах. Сквозная обзорность поведения вашего приложения для лучшего понимания его влияния на бизнес-результаты.

поведения вашего приложения для лучшего понимания его влияния на бизнес-результаты. Анализ основных причин и последствий проблем с производительностью приложений.

проблем с производительностью приложений. Мониторинг мобильных и настольных приложений для отслеживания пользовательского опыта.

для отслеживания пользовательского опыта. Мониторинг конечных точек для лучшего понимания влияния мобильных приложений на конечные устройства.

для лучшего понимания влияния мобильных приложений на конечные устройства. Интеграция и автоматизация с инструментами управления услугами и сторонними источниками.

с инструментами управления услугами и сторонними источниками. Опыт пользователя и бизнес-KPI.

пользователя и бизнес-KPI. Мониторинг инфраструктуры виртуальных рабочих столов для максимальной производительности сотрудников.

Вот лишь несколько преимуществ, которые вы можете получить от внедрения службы мониторинга производительности приложений: повышенная стабильность и время безотказной работы приложения, более быстрое решение проблем с производительностью, сокращение количества инцидентов с производительностью, более качественные релизы программного обеспечения и более эффективное использование инфраструктуры.

Магия мониторинга производительности приложений Dynatrace

Глядя на современную бизнес-среду, каждый интернет-магазин и сервис, от Amazon и Alibaba до местной пиццерии, нуждаются в мониторинге производительности приложений, чтобы понимать, испытывают ли пользователи трудности для доступа к их услугам через интернет. По данным Gartner, программное обеспечение №1 для мониторинга производительности приложений — Dynatrace — полностью автоматизированное решение от разворачивания и инструментария до обнаружения, получения базовых характеристик, распознавания проблем и анализа их первопричин. Решение обеспечивает универсальный обзор сценариев использования мониторинга производительности приложений, которые обслуживают операции, приложения и бизнес.

Dynatrace предлагает полный мониторинг для динамических облачных сред, таких как AWS и Azure, в любом масштабе и контексте. Решение включает в себя показатели производительности, журналы действий, модульные взаимодействия, трассировки, данные о поведении и опыте пользователей, а также данные стандартов с открытым исходным кодом.

Поскольку мануальное обслуживание облачных сред практически невозможно, непрерывная автоматизация имеет решающее значение для компаний. Dynatrace позволяет автоматизироваться за счет автоматического развертывания, обнаружения, конфигурации, топологии, обновлений и оценки продуктивности. Решение непрерывно и автоматически наблюдает, анализирует и дает ответы, расставляет приоритеты.

Помощь ИИ облегчает рабочие нагрузки для команд, сокращая мануальную работу и повышая производительность в важнейших сферах бизнеса. На данном этапе в игру вступает Davis®, помощник Dynatrace по искусственному интеллекту, который предоставляет ответы для быстрого и эффективного решения проблем и повышения производительности в режиме реального времени. Клиенты, использующие Davis®, сообщают, что решение автоматически повышает эффективность их команды, а также способность организации быстро решать проблемы производительности приложений.

Мониторинг производительности приложений с помощью экспертов Span

Компании могут увидеть опыт конечного пользователя, отслеживая весь путь информации, как выглядела фактическая транзакция, каждый клик. В основе этого программного обеспечения лежит искусственный интеллект, который дает представление о том, как на самом деле работает ваше приложение. Если бы использовались стандартные методы, клиент сообщал бы о каждой проблеме, с которой он столкнулся, вручную тикетами системы, после чего она была бы назначена группе, а затем сотруднику, ответственному за ее решение — это занимает слишком много времени. Используя Dynatrace, вы можете увидеть проблему еще до того, как клиент о ней узнает.

Davis® обрабатывает миллиарды запросов за миллисекунды и выдает точные ответы, которые выходят далеко за пределы человеческих возможностей. Система помогает бизнесу, ускоряя процессы DevOps, таким образом, что новая функция становится доступной в приложении или на веб-сайте всего через несколько часов после ее развертывания разработчиком, тогда как обычно этот процесс может занять до нескольких недель.

Компания Span имеет статус Dynatrace Master Partner. Многолетний опыт компании в области мониторинга производительности приложений, анализа и DevOps гарантирует успешное внедрение продуктов Dynatrace в вашу инфраструктуру и сценарии использования. Многие клиенты Span, такие как Erste bank и Raiffeisen bank, уже пользуются преимуществами внедрения этого решения. Span поможет вам пройти весь путь мониторинга производительности приложений с помощью Dynatrace, от планирования и настройки до постоянной поддержки и профессионального обучения.

О Span

Span — ведущая международная ИТ компания с центральным офисом в Хорватии. Более 28 лет, компания является частью партнерской сети Microsoft и признается успешной международной компанией на глобальном рынке ИКТ, с опытом успешно выполненных и текущих проектов для заказчиков со всего мира. Компания Span является лидером индустрии в сфере проектирования, создания и технического обслуживания информационных систем на базе передовых технологических решений мировых лидеров ИТ индустрии, в частности Microsoft.

В течение последних пяти лет Span обслуживает ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и других клиентов. Компанией были успешно реализованы проекты в сфере облачных технологий и безопасности в Азербайджане. Span имеет авторизацию Microsoft LSP партнера на территории Азербайджана.

Для более подробной информации об услугах, предоставляемых Span в Азербайджане, приглашаем присоединиться к социальным сетям компании: Facebook, LinkedIn

Или пишите/звоните на: [email protected], 012 465 99 30