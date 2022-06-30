Министерство цифрового развития и транспорта совместно с израильским университетом Технион создает Центр кибербезопасности Азербайджана

В рамках визита в Израиль делегации, возглавляемой министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, было подписано соглашение между Службой электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и известным израильским университетом Технион. Центр кибербезопасности Азербайджана, создаваемый в рамках соглашения, в течение следующих трех лет осуществит подготовку более 1000 профессиональных специалистов.

Обучение в рамках программы будет проводиться в Баку профессорско-преподавательским составом университета Технион. Прием на программу будет объявлен в ближайшее время. Привнесение в Азербайджан передового образовательного опыта и возможностей университета Технион внесет весомый вклад в формирование национального человеческого капитала в области кибербезопасности. Обучение в Центре будет вестись на английском языке и станет доступным для граждан Азербайджана старше 18 лет. Выпускникам будет вручен сертификат университета Технион.

Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев заявил следующее в связи с открытием нового Центра кибербезопасности Азербайджана: «Сегодня вместе с университетом Технион мы заложили основу для сотрудничества в области кибербезопасности, являющейся одним из важнейших направлений для нашей страны. Студенты, которые будут обучаться по программе, организованной на основе методики этого вуза, станут конкурентоспособными специалистами на мировом рынке труда. Мы очень рады сотрудничеству с университетом Технион — одним из ведущих мировых учебных заведений. Это привнесет с собой в Азербайджан международные знания и опыт в области кибербезопасности».

Президент университета Технион, профессор Ури Сиван, высказал удовлетворение налаживанием сотрудничества и выразил надежду на дальнейшее его расширение: «Созданный нами новый Центр является важным проектом поддержки информационной безопасности Азербайджана, а подготовленные там специалисты будут способствовать развитию данной отрасли не только в вашей стране, но и во всем регионе».