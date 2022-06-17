Microsoft выпустил потребительскую версию антивируса Defender для Windows, Android, iOS и macOS

Microsoft Defender существует уже много лет, но как средство защиты от вредоносных программ для Windows. Теперь более функциональная версия Microsoft Defender стала доступна подписчикам Microsoft 365 Personal и Microsoft 365 Family, которые используют для взаимодействия с облачным сервисом устройства, работающие под управлением Windows, Android, iOS и macOS.

Функциональность антивирусного приложения зависит от конкретной платформы. Больше всего возможностей получат пользователи Android, где Defender выполняет поиск и блокирование вирусов и вредоносных приложений, а также проверяет ссылки на предмет веб-фишинга. На macOS программа выполняет схожую задачу, а на iOS и iPadOS из-за закрытости этих систем предлагается лишь частичная защита от веб-фишинга и возможность просмотра статуса других гаджетов.

Что касается Windows — новое приложение не заменяет одноименный встроенный софт, а лишь позволяет просматривать статус других устройств пользователя и членов его семьи, а также показывает отчеты о работе сторонних антивирусов, установленных на компьютере.

Ожидается, что более функциональная версия Microsoft Defender будет полезна для пользователей, которым требуется обеспечить защиту нескольких устройств, контролируя настройки безопасности с помощью простой панели управления.

Microsoft Defender уже можно скачать для Windows, macOS, iOS и Android.

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