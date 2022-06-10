Microsoft выпустил тестовую сборку Windows 11 с вкладками в «Проводнике»

Компания Microsoft выпустила сборку Windows 11 Insider Preview Build 25136 для участников программы предварительного тестирования в канале Dev Channel. В тестовой сборке в «Проводнике» вновь появились вкладки, а также некоторые другие изменения.

Прошло около четырех лет с тех пор, как Microsoft протестировала интерфейс «Проводника» с вкладками, а затем отказалась от его массового распространения. В апреле Microsoft анонсировала грядущее обновление Windows 11 с таким новшеством. Сборка Windows 11 под номером 25136 предоставляет пользователям «Проводник» с вкладками, чтобы они могли перемещаться между папками, не открывая новое окно.

Новый «Проводник» также включает в себя обновленную боковую панель навигации. На ней сначала отображается кнопка «Домой», за которой следуют папки, синхронизированные с облаком OneDrive, затем папки, закрепленные для быстрого доступа, а ниже — «Этот компьютер» и «Сетевые диски».

Из других нововведений: добавление большего количества динамического контента из виджетов на панель задач, например, вместо погоды там может отображаться информация об акциях или результаты спортивного матча. Приложение Media Player получило поддержку воспроизведения компакт-дисков, что может быть важным для некоторых пользователей. В проигрыватель также добавили новый параметр фильтрации для сортировки записей по дате добавления. Теперь можно пожаловаться на неуместные GIF-изображения, которые отображаются в панели смайликов.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az