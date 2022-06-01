Microsoft представил Surface Laptop Go 2 – процессор Intel Tiger Lake и цена от 600 долларов

Компания Microsoft представила второе поколение доступного и компактного ноутбука Surface Laptop Go. Первая версия была представлена в 2020 году. Устройство получило более современную и производительную платформу.

В основе Surface Laptop Go 2 лежит процессор Intel Core 11-го поколения — 4-ядерный Core i5-1135G7. Компания отмечает, что поработала над системой охлаждения ноутбука, поэтому теперь он работает тише и греется меньше, чем оригинальная модель. Заявляется об обновленной веб-камере, но ее разрешение осталось прежним — 720p. Время автономной работы немного увеличилось и составляет до 13,5 часов.

Microsoft постарался над ремонтопригодностью ноутбука: помимо SSD, в нем теперь заменяются клавиатура, дисплей, батарея и трекпад. Добавлена новая расцветка Sage (темно-зеленый).

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Дисплей у ноутбука остался тот же, это панель диагональю 12,4 дюйма разрешением 1536 х 1024 пикселя и с соотношением сторон 3:2. Остальные параметры также не изменились.

Microsoft Surface Laptop Go 2 будет доступен в следующих версиях:

4/128 Gb памяти — 599,99 долларов;

8/128 Gb памяти — 699,99 долларов;

8/256 Gb памяти — 799,99 долларов;

16/256 Gb памяти — 1099,99 долларов.

Поставки ноутбука начнутся 7 июня.