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13 июня, 2022
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Microsoft объявил о партнерстве Xbox Game Studios со студией Хидэо Кодзимы

Microsoft

В ходе проведения презентации Xbox и Bethesda было объявлено о партнерстве корпорации Microsoft со студией геймдизайнера Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima). О сотрудничестве с Kojima Productions объявил лично Фил Спенсер, глава Microsoft Studios.

В рамках этого сотрудничества Kojima Productions разработает игру для Xbox с использованием облачных технологий. Проект находится на ранней стадии производства. Ни название тайла, ни примерная дата релиза объявлены не были.

Это будет совершенно новый проект, который еще никто не видел. По словам геймдизайнера, он очень долго ждал того дня, когда сможет начать работу над этой игрой.

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