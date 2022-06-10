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10 июня, 2022
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Microsoft анонсировал программу раннего доступа Project Moorcroft для Xbox

Microsoft Project Moorcroft

Компания Microsoft анонсировала программу раннего доступа Project Moorcroft. В рамках программы подписчики Xbox Game Pass смогут опробовать демоверсии игр. Программа в первую очередь нацелена на независимых разработчиков.

Microsoft ProjectMoorcroftВ Microsoft описывают Project Moorcroft как панели с играми на E3 и PAX, где посетители могут опробовать несколько уровней или небольшие фрагменты грядущих тайтлов, но в виртуальном формате прямо у себя дома.

Демоверсии, выпущенные в рамках Project Moorcroft, будут появляться в каталоге Xbox Game Pass. В компании рассказали, что будут поощрять разработчиков, которые присоединятся к инициативе. Студии также получат доступ к внутренней статистике по своим демоверсиям.

Запуск Project Moorcroft планируется в 2023 году. Кроме того, компания сделала несколько других анонсов:

Xbox Cloud Gaming

Облачный сервис запустят в Новой Зеландии и Аргентине. Позже в 2022 году в Xbox Cloud Gaming добавят поддержку библиотеки с уже купленными играми. Но пока инициатива затронет лишь часть игр.

The Xbox Design Lab

Это сервис, который позволяет самому настроить контроллер Xbox. В него добавят больше цветов, включая нежно-розовый, оранжевый, зеленый и фиолетовый.

Microsoft Edge

В браузере появится больше возможностей, которые улучшат взаимодействие с облачными сервисами вроде Xbox Cloud Gaming. Среди, них, например, функция Clarity Boost, улучшающая качество игр, работающих через стриминг.

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