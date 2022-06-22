Micron создал первую в мире карту microSD объемом 1,5 Tb

Компания Micron Technology объявила о разработке первой в мире карты памяти стандарта microSD емкостью 1,5 Tb. Изделие получило название i400.

Карта построена на базе 176-слойных чипов флеш-памяти 3D NAND и соответствует стандартам SD3.0 и UHS-1, а также U3, A2 и Class 10. Новинка позиционируется как удобное решение для систем видеонаблюдения. Утверждается, что 1,5 Tb емкости хватит для хранения видеоматериалов за 120 дней или четыре месяца. Кроме того, модель обладает повышенной устойчивостью к негативным факторам окружающей среды и может функционировать в широком температурном диапазоне — от -25 до +85°С.

Гарантируется круглосуточная работа на протяжении пяти лет. Благодаря высокой производительности допускается одновременная 4К-видеозапись и обработка до восьми ИИ-событий в секунду, таких как обнаружение и классификация объектов, распознавание лиц и пр. Показатель наработки на отказ (MFTB) — до 2 млн. часов.

Карта памяти Micron i400 будет доступна в различных модификациях объемом от 256 Gb до 1,5 Tb. Цены и дата выхода новинок не сообщается.

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