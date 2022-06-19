Meta представила Avatar Store — магазин цифровой одежды для аватаров

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и вице-президент Instagram по партнерству с модными брендами Ева Чень (Eva Chen) представили магазин цифровой дизайнерской одежды под названием Meta Avatars Store.

Неизвестно, сколько людей захотят платить реальные деньги за дизайнерскую одежду для аватаров, но Цукерберг уверен, что для пользователей соцсетей это станет новым способом самовыражения.

Виртуальный магазин запускается сразу в Facebook, Instagram и Messenger. Он начнет работу уже на следующей неделе, а в ассортименте появятся цифровые наряды от Balenciaga, Prada и Thom Browne. Первыми покупателями станут пользователи сервисов Meta в США, Канаде, Мексике и Таиланде. Вскоре после запуска ассортимент цифровой одежды дополнят и другие модные бренды. Цены на цифровую одежду пока не уточняются, но известно, что будут доступны и бесплатные варианты.

По словам Цукерберга, в перспективе Meta Avatars Store станет открытым маркетплейсом, в котором дизайнеры и разработчики смогут продавать свои виртуальные товары.

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