Meizu выпустила TWS-наушники с необычным дизайном

Компания Meizu совместно с Elvis XOG выпустили под брендом PANDAER беспроводные наушники PANDAER x Elvis XOG Platinum Starship. Новинка отличается необычным дизайном и наличием собственной док-станции для зарядки.

Наушники выполнены в формате компактных вкладышей бело-серого цвета с 12-миллиметровыми динамическими драйверами. Предусмотрено 3 режима работы и 8 видов эквалайзера под разные жанры с возможностью ручной регулировки: кино, рок, поп, электроника, джаз, танцевальная музыка и т.д.

Для связи с устройствами используется Bluetooth 5.2. Емкость аккумулятора зарядного кейса составляет 400 мАч. PANDAER x Elvis XOG Platinum Starship могут проигрывать музыку без подзарядки до 5 часов, а с учетом кейса общее время автономной работы достигает 20 часов.

Зарядный кейс имеет дизайн космического корабля и выполнен в формате слайдера. Кейс можно заряжать, подключив к нему кабель USB Type-С или же использовать комплектную док-станцию. Кроме того, во время восполнения энергии кейс эффектно подсвечивается. Его можно полностью зарядить за 2 часа.

Цена PANDAER x Elvis XOG Platinum Starship Headphones в Китае составляет 65 долларов. А также под брендом PANDAER Meizu выпустила портативную консоль.

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