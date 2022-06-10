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10 июня, 2022
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Meizu представила портативную игровую консоль PANDAER x Ayaneo

Meizu PANDAER x Ayaneo

Компания Meizu совместно с Ayaneo представили портативную игровую консоль. Новинка выйдет под брендом PANDAER. Дизайн первой портативной приставки Meizu аналогичен Nintendo Switch и Steam Deck.

Meizu PANDAER x AyaneoУстройство оснащено сенсорным 5,5-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+. Корпус выполнен в сером цвете с черными узорами, а триггеры и верхняя кромка отделаны синим цветом. Также предлагается светодиодная RGB-подсветка. Габариты составляют 224 × 89,5 × 18/28 мм, вес — 410 гр.

Установлен процессор AMD Ryzen 5 5560U с графикой RX Vega 6, работающий в паре с 16 Gb оперативной памяти LPDDR4X и SSD-накопителем объемом 512 Gb. Есть слот для карт памяти. Система охлаждения — активная.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 7350 мАч. Звук выводится на два динамика. Устройство можно подключить к внешнему монитору и выводить изображения в формате 4K с частотой 60 Hz. Есть адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, два порта USB-C и разъем 3,5 мм для наушников. Консоль работает на Windows.

Meizu PANDAER x Ayaneo была запущена в рамках краудфандинга через официальный сайт бренда по цене около 560 евро.

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