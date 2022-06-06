Маск может расторгнуть сделку по покупке Twitter, если ему не будут предоставлены данные о фейковых аккаунтах

Компания Twitter сегодня известила Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о получении письма от юридической команды Илона Маска. В письме компания обвиняется в нарушении его права на получение информации, которая бы позволила ему облегчить оценку уровня «спама и фейковых учетных записей» на платформе. Маск считает, что Twitter отказывается выполнять свои обязательства по договору о слиянии, что вызывает дополнительные подозрения в том, что компания пытается утаить запрашиваемые данные.

«Как потенциальный владелец Twitter, господин Маск явно имеет право на запрашиваемые данные, которые позволят подготовиться к передаче бизнеса Twitter в его собственность и облегчить финансирование сделки», — сообщается в письме за подписью адвоката Skadden Майка Ринглера (Mike Ringler).

Маск повторно запросил у Twitter предоставить ему подробную информацию о спамовых и фейковых аккаунтов в соцсети. Юристы подчеркнули, что миллиардер оставляет за собой право не завершать сделку по покупке компании, а также прекратить действие договора о слиянии. После публикации письма акции Twitter упали на 5,5% до 38,13 доллара.

Напомним, что в середине прошлого месяца Илон Маск поставил на паузу сделку по покупке Twitter, заявив, что компания должна прояснить ситуацию относительно доли спамовых и фейковых аккаунтов в соцсети.