Marvel’s Spider-Man Remastered выйдет на ПК 12 августа

В рамках презентации State of Play компания Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man Remastered на ПК. Игра выйдет 12 августа.

В Marvel’s Spider-Man Remastered миры Питера Паркера и Человека-паука сталкиваются в оригинальной захватывающей истории.



Разработкой совместно с Insomniac занималась студия Nixxes, которая выпустила версии Shadow of the Tomb Raider и Marvel’s Avengers для Windows.

Игра будет доступна в Steam и Epic Games Store вместе с тремя сюжетными дополнениями The City That Never Sleeps.