Lenovo открыла в Венгрии первый европейский завод по производству серверов и рабочих ПК

Компания Lenovo открыла свое первое европейское производственное предприятие в Венгрии. Завод общей площадью почти 50 тыс. м2 разбит на три здания и расположен в городе Иллё, недалеко от Будапешта. Это один из самых крупных заводов компании. Lenovo будет производить на венгерском заводе аппаратное обеспечение для ЦОД, системы хранения данных, а также передовые рабочие станции для потребителей из Европы, Ближнего Востока и Африки.

Новое предприятие создаст мощный экономический потенциал как для частного, так и для государственного сектора Венгрии, сообщают в Lenovo. На объекте уже работает более 1 тыс. штатных сотрудников, и их число продолжит расти по мере выхода завода на полную мощность.

Завод может производить более 1 тыс. серверов и около 4 тыс. рабочих станций в день, при этом с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента. Часть завода получает питание от солнечных панелей, способных генерировать в общей сложности до 0,5 МВт энергии, что хватит для питания небольшой деревни. В сочетании с запатентованной технологией холодной пайки компания стремится снизить углеродный след своих производств.

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Венгерское предприятие является частью глобальной стратегии Lenovo по производству и цепочке поставок, обслуживающей клиентов на 180 рынках с помощью более чем 35 производственных площадок по всему миру, включая объекты в Аргентине, Бразилии, Китае, Германии, Венгрии, Индии, Японии, Мексике и США.

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