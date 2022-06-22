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22 июня, 2022
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«Лаборатория Касперского» вновь в топе производителей решений для защиты конечных устройств

Международное исследовательское агентство Radicati Group включило «Лабораторию Касперского» в число ведущих игроков (Top Player) в области защиты конечных устройств. Решение Kaspersky Optimum Security получило высокую оценку девятый год подряд. В Азербайджане оно представлено входящими в его состав продуктами Kaspersky EDR для бизнеса Оптимальный и Kaspersky Managed Detection and Response Optimum.

Разработки «Лаборатории Касперского» получили международное признание за «высокопроизводительные технологии, которые экономно потребляют ресурсы». Они защищают критически важные для системы процессы и предотвращают утечки, используя метод обнаружения на основе машинного обучения и механизмов защиты памяти. В отчёте также подчёркивается, что решения компании поддерживают широкий спектр операционных систем и виртуальных сред, «упрощая управление безопасностью в организациях с разнородными инфраструктурами».

Отмечается, что технологии компании удобны в использовании. Согласно отчёту, Kaspersky Security Center — это комплексный инструмент, который позволяет организациям в единой консоли видеть всю информацию о состоянии конечных устройств, проводить быструю оценку уязвимостей и автоматически исправлять их, а также получать отчёты для администраторов. Высокий уровень автоматизации процессов в рамках единого решения позволяет экономить время при совершении рутинных операций.

«Современный ландшафт угроз, а также бизнес-тенденции, например, рост популярности гибридного и удалённого форматов работы, определяют необходимость в надёжных решениях для киберзащиты. Чтобы помочь организациям противодействовать киберрискам, наша компания постоянно совершенствует свои продукты для защиты конечных устройств. Сочетание многоуровневой защиты последнего поколения с дополнительными проактивными технологиями обеспечивают безопасность всех рабочих мест в инфраструктуре компании. Мы рады, что сообщество экспертов по достоинству оценило наши усилия в этой сфере», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

С полной версией отчёта Radicati Group «Защита конечных точек: квадрант рынка за 2021 год» можно ознакомиться по ссылке.

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