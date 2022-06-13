Криптобиржа Binance временно приостановила вывод средств в биткоинах на фоне сильного падения криптовалют

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance сообщила, что временно приостановила вывод средств в биткоинах на фоне стремительного падения курса криптовалюты. Это связано с «зависшей транзакцией» в сети BTC.

Глава Binance Чанпэн Чжао сначала заявил, что на устранение проблемы потребуется около 30 мин. Позже он уточнил, что решение займет больше времени. Отмечается, что проблема затрагивает только сеть BTC, другие криптовалюты можно снимать без ограничений. Также можно выводить биткоины в альтернативных сетях, например, BEP-20.

Чанпэн Чжао напомнил клиентам, что у криптобиржи имеется страховой фонд (Secure Asset Fund for Users), созданный в июле 2018 года для защиты средств пользователей. По состоянию на 31 января размер фонда составлял 1 млрд. долларов.

Кроме того, сегодня криптокредитная платформа Celsius временно запретила пользователям переводить и снимать средства из-за «экстремальных рыночных условий».

Заявление Binance о возникших проблемах с выводом биткоинов появилось на фоне продолжающегося падения курса самой популярной криптовалюты. Сегодня, 13 июня, биткоин упал до самого низкого уровня за 18 месяцев. На момент публикации этой заметки его курс составлял около 23576 долларов. Падение также коснулась и других токенов, например, Etherium упал до 1229 долларов (минимум с начала 2021 года).

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