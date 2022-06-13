spot_img
13 июня, 2022
spot_img
ДомойBlockchainКриптобиржа Binance временно приостановила вывод средств в биткоинах на фоне сильного падения...

Криптобиржа Binance временно приостановила вывод средств в биткоинах на фоне сильного падения криптовалют

Binance

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance сообщила, что временно приостановила вывод средств в биткоинах на фоне стремительного падения курса криптовалюты. Это связано с «зависшей транзакцией» в сети BTC.

Глава Binance Чанпэн Чжао сначала заявил, что на устранение проблемы потребуется около 30 мин. Позже он уточнил, что решение займет больше времени. Отмечается, что проблема затрагивает только сеть BTC, другие криптовалюты можно снимать без ограничений. Также можно выводить биткоины в альтернативных сетях, например, BEP-20.

Чанпэн Чжао напомнил клиентам, что у криптобиржи имеется страховой фонд (Secure Asset Fund for Users), созданный в июле 2018 года для защиты средств пользователей. По состоянию на 31 января размер фонда составлял 1 млрд. долларов.

Кроме того, сегодня криптокредитная платформа Celsius временно запретила пользователям переводить и снимать средства из-за «экстремальных рыночных условий».

Заявление Binance о возникших проблемах с выводом биткоинов появилось на фоне продолжающегося падения курса самой популярной криптовалюты. Сегодня, 13 июня, биткоин упал до самого низкого уровня за 18 месяцев. На момент публикации этой заметки его курс составлял около 23576 долларов. Падение также коснулась и других токенов, например, Etherium упал до 1229 долларов (минимум с начала 2021 года).

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статьяMicrosoft объявил о партнерстве Xbox Game Studios со студией Хидэо Кодзимы
Следующая статьяSnapdragon 8 Gen 2 flaqman prosessoru barəsində ilk məlumatlar verilib
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,167ФанатыМне нравится
986ЧитателиЧитать
3,135ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2022 «InfoCity»