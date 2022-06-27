Компания ViewSonic инвестирует в метавселенную для образования

Компания ViewSonic Corp., ведущий поставщик продукции для визуального представления информации, покажет свое новейшее решение EdTech UNIVERSE на конференции и выставке ISTE Live 22 в Новом Орлеане (Луизиана) 27–29 июня 2022 года. Бета-версия решения UNIVERSE от компании ViewSonic предоставляет пользователям трехмерное образовательное пространство с эффектом полного погружения. Учащимся обеспечивается интерактивный образовательный процесс с повышенной вовлеченностью, оптимизированной совместной работой и чувством причастности при взаимодействии онлайн, когда невозможно физическое присутствие в классе.

«Пандемия изменила образовательную среду, и мы все стали свидетелями того, как цифровые инновации и технологии помогли преподавателям и ученикам преодолеть непредвиденные сложности, — отметил Кевин Чу, директор подразделения UNIVERSE компании ViewSonic. — ViewSonic постоянно внедряет инновации в сфере EdTech, чтобы создавать платформы цифрового обучения с эффектом полного погружения и улучшать обучение вне класса. Решение UNIVERSE от ViewSonic обеспечивает преподавателям большую творческую свободу в образовательных пространствах онлайн».

Решение UNIVERSE компании ViewSonic предоставляет виртуальные пространства, такие как классы, аудитории и комнаты для совместной работы. Ученики могут самовыражаться и взаимодействовать со сверстниками, используя персонализированных аватаров. Интуитивно управляя своими персонажами, обучающиеся будут передвигаться и общаться с одноклассниками в безопасной цифровой среде, где легко развивать важные межличностные связи. Все общение проходит интуитивно в индивидуальных и групповых чатах с эмодзи и реалистичным объемным звуком.

Учителям доступны комплексные образовательные инструменты, в том числе показ экрана и видео с камеры и создание всплывающих вопросов для нужд каждого урока. Ученики могут взаимодействовать при открытых обсуждениях в главном образовательном пространстве или разделиться по комнатам для совещаний, чтобы вести беседы на заданные темы.

К услугам преподавателей и практичные функции управления аудиторией, например переключение между режимами лекции и обсуждения в зависимости от сценария обучения. К тому же, после каждого урока создается детальный отчет, по которому виден уровень вовлеченности присутствующих для оптимизации обучения в цифровом образовательном пространстве.

Краткий обзор решения UNIVERSE от компании ViewSonic представлен на видео: https://youtu.be/1CADhEJOdls.

Следите за новостями на нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az