Компания Techpro DC получила статус дистрибьютора Dell Technologies в Азербайджане

Компания Dell Technologies продолжает фокусироваться на развитии рынка Азербайджана. С 24 июня 2022 года стартовало сотрудничество компании с новым дистрибьютором в Азербайджане — Techpro DC. Отметим, что Techpro DC является одним из самых надежных IТ-дистрибьюторов в Закавказье и Центральной Азии. В Азербайджане компания будет отвечать за сотрудничество в области поставок и продажи оборудования для осуществления бизнес-проектов.

«Сильная экспертиза в сложных IТ-проектах, профессиональная команда и ответственный подход к требованиям клиентов, несколько логистических центров и региональных офисов позволили Techpro DC стать дистрибьютором многих вендоров. Основываясь на этом, мы уверены, что наше сотрудничество расширит партнерскую сеть, увеличит доступность и обеспечит рост продаж передовых продуктов и решений Dell Technologies», — отметила генеральный менеджер Dell Technologies Group в Украине и ряде стран Северо-Восточной Европы, в который входит и Азербайджан.