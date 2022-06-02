02.06.2022

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Количество пользователей браузера Safari превысило 1 млрд.

Safari

Аудитория пользователей браузера Safari превысила 1 млрд. По оценкам компании Atlas VPN, по состоянию на апрель 2022 года количество устройств, использующих Safari, насчитывает 1 006 232 879 единиц (19,16% всех пользователей глобальной сети). Таким образом, браузер стал вторым в рейтинге популярности после Google Chrome (3 378 967 819 устройств).

Третью строчку рейтинга браузеров занимает Microsoft Edge (212 695 000 устройств), на четвертой — Mozilla Firefox (чуть более 179 млн. пользователей). Замыкают список Samsung Internet и Opera.

Оценки Atlas VPN основаны на процентной доле браузера на рынке согласно данным GlobalStats, исходя из чего ведется подсчет с использованием интернет-показателя Internet World Stats.

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